Tokenomika MMOCoin (MMO)
Informacje o MMOCoin (MMO)
MMOCoin's backbone MMOPro.org has been a trusted destination for gamers for a decade. It’s literally as old as Bitcoin itself. We have a long and reliable track record that our users can depend on when they want to make their next quest in WoW just a little bit easier.
MMOCoin BSC Migration brings MMO Ecosystem to a whole new level, presenting a DEX (MMOSWAP), an NFT marketplace (MMO NFTs), and a centralized marketplace through a built-in escrow system (MMO Marketplace), all in one place. Know more by reading the MMO whitepaper.
Tokenomika i analiza cenowa MMOCoin (MMO)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MMOCoin (MMO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika MMOCoin (MMO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki MMOCoin (MMO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów MMO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów MMO.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszMMO tokenomikę, poznaj cenę tokena MMOna żywo!
Prognoza ceny MMO
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MMO? Nasza strona z prognozami cen MMO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.