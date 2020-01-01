Poznaj tokenomikę Mithril Share (MIS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MIS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Mithril Share (MIS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MIS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Mithril Share (MIS) Odkryj kluczowe informacje o Mithril Share (MIS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Mithril Share (MIS) Oficjalna strona internetowa: https://mith.cash/ Tokenomika i analiza cenowa Mithril Share (MIS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mithril Share (MIS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 39.04K Całkowita podaż: $ 500.00K Podaż w obiegu: $ 359.10K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 54.36K Historyczne maksimum: $ 3,407.79 Historyczne minimum: $ 0.01137727 Aktualna cena: $ 0.109083 Tokenomika Mithril Share (MIS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mithril Share (MIS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MIS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MIS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.