Giełda MEXC / Cena krypto / Mistery (MERY) / Tokenomika / Tokenomika Mistery (MERY) Odkryj kluczowe informacje o Mistery (MERY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Mistery (MERY) About Mistery On Cro $MERY was born with the idea of being a meme coin on Cronos chain during the exploding 2024 meme coin season. The founder is David Bui, a well-known and seasoned #crofam $CRO investor on Cryptocom products and a big -well respected- personality on X. David minted “Mistery On CRO” on Cronos blockchain with the purpose of making this chain much better, more popular and specially more fun, but aside from serving as a mere “meme”, $MERY has the ultimate goal of also being a utility token that the founder and the team behind will push to bring many benefits to loyal hodlers. Launched in 27/3/2024 at Sydney, Australia, local time 21h00, the 690,000 $CRO presale sold out within 2 hours. The founder burned the LP to a dead wallet and the contract ownership was renounced. $MERY during its first week of launch got instant traction from the OG #crofam community who jumped in and secured bags. We are now a thriving community that will help nurturing and growing the project by sharing with more and more Web3 users. Launched in 27/3/2024 at Sydney, Australia, local time 21h00, the 690,000 $CRO presale sold out within 2 hours. The founder burned the LP to a dead wallet and the contract ownership was renounced. $MERY during its first week of launch got instant traction from the OG #crofam community who jumped in and secured bags. We are now a thriving community that will help nurturing and growing the project by sharing with more and more Web3 users. Oficjalna strona internetowa: https://misteryoncro.io/ Biała księga: https://misteryoncro.io/whitepaper Kup MERY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Mistery (MERY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mistery (MERY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.03M
Całkowita podaż: $ 420.69B
Podaż w obiegu: $ 420.69B
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.03M
Historyczne maksimum: $ 0
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0
Dowiedz się więcej o cenie Mistery (MERY)
Tokenomika Mistery (MERY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Mistery (MERY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MERY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MERY.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMERY tokenomikę, poznaj cenę tokena MERYna żywo! Prognoza ceny MERY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MERY? Nasza strona z prognozami cen MERY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MERY już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. 