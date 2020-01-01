Poznaj tokenomikę Mist (MIST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MIST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Mist (MIST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MIST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Mist (MIST) NFT Action RPG Game ecosystem on Binance Smart Chain. An immersive in-game environment, 5 playable classes, in-game NFT items (NFTs which help your character), farming, staking, and more. The Mist Token is the in-game currency for the Mist Universe. The token is used in-game as currency, as well as to purchase NFTs . Oficjalna strona internetowa: https://mist.game Kup MIST teraz! Tokenomika i analiza cenowa Mist (MIST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mist (MIST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 120.66K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 56.36M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.14M Historyczne maksimum: $ 0.371058 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00214906 Dowiedz się więcej o cenie Mist (MIST) Tokenomika Mist (MIST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mist (MIST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MIST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MIST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMIST tokenomikę, poznaj cenę tokena MISTna żywo! Prognoza ceny MIST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MIST? Nasza strona z prognozami cen MIST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MIST już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.