Giełda MEXC / Cena krypto / Miracle Play (MPT) / Tokenomika / Tokenomika Miracle Play (MPT) Odkryj kluczowe informacje o Miracle Play (MPT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Miracle Play (MPT) Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games. Oficjalna strona internetowa: https://miracleplay.gg/ Biała księga: https://docsend.com/view/j8shpxsjyhtiya9y Kup MPT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Miracle Play (MPT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Miracle Play (MPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.38M Całkowita podaż: $ 3.00B Podaż w obiegu: $ 831.29M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 26.64M Historyczne maksimum: $ 0.136579 Historyczne minimum: $ 0.00475254 Aktualna cena: $ 0.00888082 Dowiedz się więcej o cenie Miracle Play (MPT) Tokenomika Miracle Play (MPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Miracle Play (MPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMPT tokenomikę, poznaj cenę tokena MPTna żywo!