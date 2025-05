Co to jest Miracle Play (MPT)

Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games.

Zasoby dla Miracle Play (MPT) Biała księga Oficjalna strona internetowa