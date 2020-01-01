Poznaj tokenomikę milleniumsweghunter69 (SWEG69) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SWEG69, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę milleniumsweghunter69 (SWEG69) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SWEG69, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / milleniumsweghunter69 (SWEG69) / Tokenomika / Tokenomika milleniumsweghunter69 (SWEG69) Odkryj kluczowe informacje o milleniumsweghunter69 (SWEG69), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o milleniumsweghunter69 (SWEG69) Meet MilleniumSweghunter69, the visionary behind a groundbreaking fusion of crypto and Yu-Gi-Oh card creation. Combining their expertise in blockchain technology with a passion for Yu-Gi-Oh, they craft exclusive, digital cards that push the boundaries of both worlds. Their creations are not just collectibles but a fun playground for unlimited memes and creativity, offering a unique spin on trading card culture. Oficjalna strona internetowa: https://milleniumsweg69.drr.ac/ Kup SWEG69 teraz! Tokenomika i analiza cenowa milleniumsweghunter69 (SWEG69) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla milleniumsweghunter69 (SWEG69), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 22.59K $ 22.59K $ 22.59K Całkowita podaż: $ 994.77M $ 994.77M $ 994.77M Podaż w obiegu: $ 994.77M $ 994.77M $ 994.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 22.59K $ 22.59K $ 22.59K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie milleniumsweghunter69 (SWEG69) Tokenomika milleniumsweghunter69 (SWEG69): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki milleniumsweghunter69 (SWEG69) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SWEG69, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SWEG69. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSWEG69 tokenomikę, poznaj cenę tokena SWEG69na żywo! Prognoza ceny SWEG69 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SWEG69? Nasza strona z prognozami cen SWEG69 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SWEG69 już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.