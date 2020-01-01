Poznaj tokenomikę MILKBAG (MILKBAG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MILKBAG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MILKBAG (MILKBAG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MILKBAG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / MILKBAG (MILKBAG) / Tokenomika / Tokenomika MILKBAG (MILKBAG) Odkryj kluczowe informacje o MILKBAG (MILKBAG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o MILKBAG (MILKBAG) Our goal is to become the leading digital meme on the Solana blockchain and beyond. The cryptocurrency landscape has seen tremendous growth and diversification over the past years. While many cryptocurrencies focus on technological advancements and financial systems, Milkbag introduces a unique blend of entertainment and utility. Inspired by the success of other memecoins, Milkbag aims to build a robust community-driven ecosystem that thrives on humor, creativity, and collective participation. Our goal is to become the leading digital meme on the Solana blockchain and beyond. The cryptocurrency landscape has seen tremendous growth and diversification over the past years. While many cryptocurrencies focus on technological advancements and financial systems, Milkbag introduces a unique blend of entertainment and utility. Inspired by the success of other memecoins, Milkbag aims to build a robust community-driven ecosystem that thrives on humor, creativity, and collective participation. Oficjalna strona internetowa: https://milkbagcto.xyz/ Kup MILKBAG teraz! Tokenomika i analiza cenowa MILKBAG (MILKBAG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MILKBAG (MILKBAG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 99.08K $ 99.08K $ 99.08K Całkowita podaż: $ 925.16M $ 925.16M $ 925.16M Podaż w obiegu: $ 925.16M $ 925.16M $ 925.16M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 99.08K $ 99.08K $ 99.08K Historyczne maksimum: $ 0.00903771 $ 0.00903771 $ 0.00903771 Historyczne minimum: $ 0.00008632 $ 0.00008632 $ 0.00008632 Aktualna cena: $ 0.00010724 $ 0.00010724 $ 0.00010724 Dowiedz się więcej o cenie MILKBAG (MILKBAG) Tokenomika MILKBAG (MILKBAG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MILKBAG (MILKBAG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MILKBAG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MILKBAG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMILKBAG tokenomikę, poznaj cenę tokena MILKBAGna żywo! Prognoza ceny MILKBAG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MILKBAG? Nasza strona z prognozami cen MILKBAG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MILKBAG już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.