Giełda MEXC / Cena krypto / Midas mBTC (MBTC) / Tokenomika / Tokenomika Midas mBTC (MBTC) Odkryj kluczowe informacje o Midas mBTC (MBTC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Midas mBTC (MBTC) Internet Native Investing At Midas, our mission is to make investing work like the internet—accessible, global, and permissionless. We're bringing institutional-grade assets to the open web, creating investment opportunities that are secure, compliant, and available to everyone. Website: https://midas.app/ Docs: https://docs.midas.app/ DefiLlama: https://defillama.com/protocol/midas-rwa#information Midas issues 3 tokens: mTBILL, mBASIS and mBTC Oficjalna strona internetowa: https://midas.app/mbtc Biała księga: https://docs.midas.app/ Kup MBTC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Midas mBTC (MBTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Midas mBTC (MBTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Całkowita podaż: $ 20.15 $ 20.15 $ 20.15 Podaż w obiegu: $ 20.15 $ 20.15 $ 20.15 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Historyczne maksimum: $ 127,974 $ 127,974 $ 127,974 Historyczne minimum: $ 75,962 $ 75,962 $ 75,962 Aktualna cena: $ 115,115 $ 115,115 $ 115,115 Dowiedz się więcej o cenie Midas mBTC (MBTC) Tokenomika Midas mBTC (MBTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Midas mBTC (MBTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MBTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MBTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMBTC tokenomikę, poznaj cenę tokena MBTCna żywo! Prognoza ceny MBTC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MBTC? Nasza strona z prognozami cen MBTC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MBTC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.