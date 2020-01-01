Poznaj tokenomikę Meupass (MPS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MPS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Meupass (MPS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MPS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Meupass (MPS) / Tokenomika / Tokenomika Meupass (MPS) Odkryj kluczowe informacje o Meupass (MPS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Meupass (MPS) Meupass is an innovative platform designed to revolutionize the event and gastronomy sectors by offering technological solutions for seamless event check-ins, restaurant tab openings, and QR code-based ordering, sending requests directly to the kitchen. Additionally, Meupass leverages blockchain technology to reward investors by distributing 10% of annual profits to MPS token holders. Our goal is to enhance efficiency for both users and businesses. Oficjalna strona internetowa: http://token.meupass.com Biała księga: https://meupass.gitbook.io/whitepaper/meupass-app-en Kup MPS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Meupass (MPS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Meupass (MPS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 237.77K Całkowita podaż: $ 25.00M Podaż w obiegu: $ 19.42M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 306.08K Historyczne maksimum: $ 0.04520831 Historyczne minimum: $ 0.00850542 Aktualna cena: $ 0.01224328 Dowiedz się więcej o cenie Meupass (MPS) Tokenomika Meupass (MPS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Meupass (MPS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MPS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MPS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMPS tokenomikę, poznaj cenę tokena MPSna żywo! Prognoza ceny MPS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MPS? Nasza strona z prognozami cen MPS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MPS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.