Informacje o MetaQ (METAQ) Based on the experience and know-how of consulting for the development optimization of large game companies, Metaplanet is developing NFT games professionally through specially customized blockchain mainnet technology. Our vision and strategy have two main goals. It is to first connect and expand the rewards of users who actively participate in the game, and the virtualized blockchain and NFT in real life. MetaPlanet's MetaQ platform is a decentralized network that serves as a hub that enables services in various industries by combining the virtual reality metaverse and blockchain technology centered on MetaPlanet's own mainnet, MetaQ. It plays a role in composing an ecosystem by allowing entertainment elements such as shopping and SNS to work in conjunction with the virtual economy. The goal of Metaplanet is to expand the network, starting with IP-based NFT games, and to maintain the active activities of various ecosystem members, including users, various companies, and developers. Games and NFTs use MetaQ's own mainnet, but for the convenience of users, the exchange has added a function to swap in its own wallet so that it can be traded with BSC. Oficjalna strona internetowa: https://www.metaplanet-nft.com/ Tokenomika i analiza cenowa MetaQ (METAQ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MetaQ (METAQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 526.92K $ 526.92K $ 526.92K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 19.08M $ 19.08M $ 19.08M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.61M $ 27.61M $ 27.61M Historyczne maksimum: $ 7.07 $ 7.07 $ 7.07 Historyczne minimum: $ 0.00582109 $ 0.00582109 $ 0.00582109 Aktualna cena: $ 0.02761203 $ 0.02761203 $ 0.02761203 Dowiedz się więcej o cenie MetaQ (METAQ) Tokenomika MetaQ (METAQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MetaQ (METAQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów METAQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów METAQ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMETAQ tokenomikę, poznaj cenę tokena METAQna żywo! Prognoza ceny METAQ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać METAQ? 