Poznaj tokenomikę Meridian MST (MST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Meridian MST (MST) / Tokenomika / Tokenomika Meridian MST (MST) Odkryj kluczowe informacje o Meridian MST (MST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Meridian MST (MST) We offer a decentralized, native stablecoin designed for smaller chains, providing them with a means to avoid external risks. Our stablecoin protocol is a direct fork of Liquity, and $MST serves as the secondary token in the Meridian ecosystem, accumulating all protocol fees for its stakeholders. Utilizing our stablecoin, we have developed a suite of products, including Meridian Trade and Lend, which are forks of GMX and Aave, respectively. Oficjalna strona internetowa: https://www.meridianfinance.net/ Kup MST teraz! Tokenomika i analiza cenowa Meridian MST (MST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Meridian MST (MST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 749.65K Całkowita podaż: $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 10.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 749.65K Historyczne maksimum: $ 0.921732 Historyczne minimum: $ 0.04745054 Aktualna cena: $ 0.074966 Dowiedz się więcej o cenie Meridian MST (MST) Tokenomika Meridian MST (MST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Meridian MST (MST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMST tokenomikę, poznaj cenę tokena MSTna żywo! Prognoza ceny MST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MST? Nasza strona z prognozami cen MST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MST już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.