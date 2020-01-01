Poznaj tokenomikę Meowcoin (MEWC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MEWC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Meowcoin (MEWC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MEWC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Meowcoin (MEWC) / Tokenomika / Tokenomika Meowcoin (MEWC) Odkryj kluczowe informacje o Meowcoin (MEWC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Meowcoin (MEWC) Meowcoin is a platform built on the KaWPOW algorithm that aims to integrate blockchain technology in the animal sector, provide small scale miners with a profitable blockchain to devote their hash to, and benefit the wider animal sector through philanthropic means. Meowcoin donates part of the block reward to animal shelters. Oficjalna strona internetowa: https://www.mewccrypto.com/ Biała księga: https://www.mewccrypto.com/_files/ugd/1698d0_9076396aa37e4187a312760a6e98006a.pdf Kup MEWC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Meowcoin (MEWC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Meowcoin (MEWC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 491.83K Całkowita podaż: $ 7.99B Podaż w obiegu: $ 7.99B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 491.83K Historyczne maksimum: $ 0.00215431 Historyczne minimum: $ 0.00002019 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Meowcoin (MEWC) Tokenomika Meowcoin (MEWC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Meowcoin (MEWC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEWC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEWC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMEWC tokenomikę, poznaj cenę tokena MEWCna żywo! Prognoza ceny MEWC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MEWC? Nasza strona z prognozami cen MEWC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MEWC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.