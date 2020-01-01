Tokenomika Meowcoin (MEWC)

Odkryj kluczowe informacje o Meowcoin (MEWC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Meowcoin (MEWC)

Meowcoin is a platform built on the KaWPOW algorithm that aims to integrate blockchain technology in the animal sector, provide small scale miners with a profitable blockchain to devote their hash to, and benefit the wider animal sector through philanthropic means. Meowcoin donates part of the block reward to animal shelters.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.mewccrypto.com/
Biała księga:
https://www.mewccrypto.com/_files/ugd/1698d0_9076396aa37e4187a312760a6e98006a.pdf

Tokenomika i analiza cenowa Meowcoin (MEWC)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Meowcoin (MEWC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 491.83K
$ 491.83K
Całkowita podaż:
$ 7.99B
$ 7.99B
Podaż w obiegu:
$ 7.99B
$ 7.99B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 491.83K
$ 491.83K
Historyczne maksimum:
$ 0.00215431
$ 0.00215431
Historyczne minimum:
$ 0.00002019
$ 0.00002019
Aktualna cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Meowcoin (MEWC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Meowcoin (MEWC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów MEWC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEWC.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszMEWC tokenomikę, poznaj cenę tokena MEWCna żywo!

Prognoza ceny MEWC

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MEWC? Nasza strona z prognozami cen MEWC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.