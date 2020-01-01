Poznaj tokenomikę Mello AI (MELLO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MELLO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Mello AI (MELLO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MELLO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Mello AI (MELLO) / Tokenomika / Tokenomika Mello AI (MELLO) Odkryj kluczowe informacje o Mello AI (MELLO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Mello AI (MELLO) Mello: Your proactive AI mental health companion powered by AI Agentic infrastructure. In a world where mental health challenges affect 1 billion people and traditional care remains inaccessible, Mello delivers evidence-based therapeutic support that evolves with you—creating a personalised mental wellness journey accessible to everyone, everywhere. Our mission is to create a world where everyone has access to personalized, evidence-based mental wellness assistance regardless of location, economic status, or stigma. By deploying advanced AI that truly understands and adapts to human needs, Mello aims to transform how mental health support is delivered globally—making effective care accessible to the hundreds of millions currently unable to receive it. Mello: Your proactive AI mental health companion powered by AI Agentic infrastructure. In a world where mental health challenges affect 1 billion people and traditional care remains inaccessible, Mello delivers evidence-based therapeutic support that evolves with you—creating a personalised mental wellness journey accessible to everyone, everywhere. Our mission is to create a world where everyone has access to personalized, evidence-based mental wellness assistance regardless of location, economic status, or stigma. By deploying advanced AI that truly understands and adapts to human needs, Mello aims to transform how mental health support is delivered globally—making effective care accessible to the hundreds of millions currently unable to receive it. Oficjalna strona internetowa: https://melloai.health/ Biała księga: https://melloai.gitbook.io/melloai-whitepaper Kup MELLO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Mello AI (MELLO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mello AI (MELLO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 86.23K $ 86.23K $ 86.23K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 86.23K $ 86.23K $ 86.23K Historyczne maksimum: $ 0.00162089 $ 0.00162089 $ 0.00162089 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Mello AI (MELLO) Tokenomika Mello AI (MELLO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mello AI (MELLO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MELLO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MELLO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMELLO tokenomikę, poznaj cenę tokena MELLOna żywo! Prognoza ceny MELLO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MELLO? Nasza strona z prognozami cen MELLO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MELLO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.