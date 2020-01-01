Poznaj tokenomikę Melega (MARCO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MARCO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Melega (MARCO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MARCO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Melega (MARCO) Melega (Marco) is the flagship utility token of melega.finance, the new AMM DEX on Binance Smart Chain (BSC) providing friendly trading and better project support. A total black design, an original name, a distinctive and recognizable logo are the symbol of a project that intends to differentiate itself from the other amm dex by focusing more on the promotion of new gems than on consolidated projects with always new and innovative services. Melega (Marco) is the flagship utility token of melega.finance, the new AMM DEX on Binance Smart Chain (BSC) providing friendly trading and better project support. A total black design, an original name, a distinctive and recognizable logo are the symbol of a project that intends to differentiate itself from the other amm dex by focusing more on the promotion of new gems than on consolidated projects with always new and innovative services. Oficjalna strona internetowa: https://www.melegaswap.finance/marco-token Kup MARCO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Melega (MARCO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Melega (MARCO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M Całkowita podaż: $ 930.00M $ 930.00M $ 930.00M Podaż w obiegu: $ 729.65M $ 729.65M $ 729.65M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.09M $ 4.09M $ 4.09M Historyczne maksimum: $ 92.13 $ 92.13 $ 92.13 Historyczne minimum: $ 0.00057388 $ 0.00057388 $ 0.00057388 Aktualna cena: $ 0.00434764 $ 0.00434764 $ 0.00434764 Dowiedz się więcej o cenie Melega (MARCO) Tokenomika Melega (MARCO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Melega (MARCO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MARCO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MARCO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMARCO tokenomikę, poznaj cenę tokena MARCOna żywo! Prognoza ceny MARCO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MARCO? Nasza strona z prognozami cen MARCO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MARCO już teraz!