Poznaj tokenomikę Media Network (MEDIA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MEDIA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Media Network (MEDIA) Odkryj kluczowe informacje o Media Network (MEDIA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Media Network (MEDIA) Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers' centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana's Blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://media.network/ Tokenomika i analiza cenowa Media Network (MEDIA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Media Network (MEDIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 111.22K Całkowita podaż: $ 869.34K Podaż w obiegu: $ 250.00K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 386.75K Historyczne maksimum: $ 312.25 Historyczne minimum: $ 0.135377 Aktualna cena: $ 0.444878 Dowiedz się więcej o cenie Media Network (MEDIA) Tokenomika Media Network (MEDIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Media Network (MEDIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEDIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEDIA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMEDIA tokenomikę, poznaj cenę tokena MEDIAna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.