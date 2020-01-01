Tokenomika Mechazilla for Scale (MECHAZILLA)
Informacje o Mechazilla for Scale (MECHAZILLA)
MECHAZILLA is a token on the Solana blockchain, driven by its community and Elon's fantasies.
Backed by Elon Musk and the Doge team, let’s make the government efficient again!
- 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring Mechazilla!
- Contract Renounced ~ Mechazilla owner has given up control over it. By the people. For the people.
- LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation.
Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $Mechazilla is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power,
Tokenomika i analiza cenowa Mechazilla for Scale (MECHAZILLA)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mechazilla for Scale (MECHAZILLA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Mechazilla for Scale (MECHAZILLA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów MECHAZILLA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów MECHAZILLA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszMECHAZILLA tokenomikę, poznaj cenę tokena MECHAZILLAna żywo!
Prognoza ceny MECHAZILLA
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MECHAZILLA? Nasza strona z prognozami cen MECHAZILLA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
