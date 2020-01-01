Poznaj tokenomikę Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MECHAZILLA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MECHAZILLA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) MECHAZILLA is a token on the Solana blockchain, driven by its community and Elon's fantasies. Backed by Elon Musk and the Doge team, let's make the government efficient again! - 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring Mechazilla! - Contract Renounced ~ Mechazilla owner has given up control over it. By the people. For the people. - LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $Mechazilla is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, MECHAZILLA is a token on the Solana blockchain, driven by its community and Elon's fantasies. Backed by Elon Musk and the Doge team, let's make the government efficient again! 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring Mechazilla!

Contract Renounced ~ Mechazilla owner has given up control over it. By the people. For the people.

LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $Mechazilla is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, Oficjalna strona internetowa: https://pump.fun/coin/9MT9TEqxJQcSYjzBhXJzQvQa7rvjPLN7FyamYvZpump Kup MECHAZILLA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mechazilla for Scale (MECHAZILLA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.78K $ 13.78K $ 13.78K Całkowita podaż: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M Podaż w obiegu: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.78K $ 13.78K $ 13.78K Historyczne maksimum: $ 0.00241121 $ 0.00241121 $ 0.00241121 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) Tokenomika Mechazilla for Scale (MECHAZILLA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MECHAZILLA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MECHAZILLA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMECHAZILLA tokenomikę, poznaj cenę tokena MECHAZILLAna żywo! Prognoza ceny MECHAZILLA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MECHAZILLA? Nasza strona z prognozami cen MECHAZILLA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MECHAZILLA już teraz!