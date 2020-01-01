Poznaj tokenomikę Measurable Data (MDT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MDT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Measurable Data (MDT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MDT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Measurable Data (MDT) / Tokenomika / Tokenomika Measurable Data (MDT) Odkryj kluczowe informacje o Measurable Data (MDT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Measurable Data (MDT) Measurable Data Token (MDT) is a decentralized data exchange ecosystem connecting users, data providers, and data buyers and denominates the value of data. Oficjalna strona internetowa: https://mdt.io Biała księga: https://www.mdt.co/cn/docs/whitepaper_CN.pdf Kup MDT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Measurable Data (MDT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Measurable Data (MDT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.35M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 606.32M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 22.02M Historyczne maksimum: $ 0.168053 Historyczne minimum: $ 0.00173261 Aktualna cena: $ 0.02202533 Dowiedz się więcej o cenie Measurable Data (MDT) Tokenomika Measurable Data (MDT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Measurable Data (MDT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MDT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MDT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMDT tokenomikę, poznaj cenę tokena MDTna żywo! Prognoza ceny MDT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MDT? Nasza strona z prognozami cen MDT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MDT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.