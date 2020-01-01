Poznaj tokenomikę MCH Coin (MCHC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MCHC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MCH Coin (MCHC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MCHC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / MCH Coin (MCHC) / Tokenomika / Tokenomika MCH Coin (MCHC) Odkryj kluczowe informacje o MCH Coin (MCHC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o MCH Coin (MCHC) MCH coin is the governance token for the My Crypto Heroes game. 1 MCH coin equals 1 vote when participating in proposal votings. If you do not want to directly vote for a proposal, you may also delegate your vote to a someone else to vote on your behalf. Oficjalna strona internetowa: https://www.mycryptoheroes.net/ Kup MCHC teraz! Tokenomika i analiza cenowa MCH Coin (MCHC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MCH Coin (MCHC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 906.64K Całkowita podaż: $ 37.75M Podaż w obiegu: $ 36.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 932.15K Historyczne maksimum: $ 2.74 Historyczne minimum: $ 0.02249158 Aktualna cena: $ 0.02478288 Dowiedz się więcej o cenie MCH Coin (MCHC) Tokenomika MCH Coin (MCHC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MCH Coin (MCHC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MCHC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MCHC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMCHC tokenomikę, poznaj cenę tokena MCHCna żywo! Prognoza ceny MCHC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MCHC? Nasza strona z prognozami cen MCHC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MCHC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.