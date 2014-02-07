Poznaj tokenomikę Maza (MZC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MZC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Maza (MZC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MZC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Maza (MZC) / Tokenomika / Tokenomika Maza (MZC) Odkryj kluczowe informacje o Maza (MZC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Maza (MZC) Maza is the official reserve currency of the Oglala Lakota Nation of North and South Dakota. Lakota Nation is a "a semi-autonomous North American Indian reservation in South Dakota", which have been seeking recognition as a fully independent nation since the 1970s. Maza was developed by Payu Harris, a native American activist, web developer, and digital currency trader to shine light on the Oglala Lakota Nation quest for sovereignty. Maza is a fork of Zetacoin and was launched on 7 February 2014. Oficjalna strona internetowa: http://www.mazacoin.org/ Kup MZC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Maza (MZC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Maza (MZC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.62M $ 2.62M $ 2.62M Całkowita podaż: $ 2.42B $ 2.42B $ 2.42B Podaż w obiegu: $ 2.36B $ 2.36B $ 2.36B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Historyczne maksimum: $ 0.0834 $ 0.0834 $ 0.0834 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00111283 $ 0.00111283 $ 0.00111283 Dowiedz się więcej o cenie Maza (MZC) Tokenomika Maza (MZC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Maza (MZC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MZC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MZC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMZC tokenomikę, poznaj cenę tokena MZCna żywo! Prognoza ceny MZC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MZC? Nasza strona z prognozami cen MZC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MZC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.