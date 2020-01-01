Tokenomika Matrix (MATRIX)
Informacje o Matrix (MATRIX)
Matrix, the AI that's all about peeling back the layers of reality. This agent has the soul of a truth-seeker, wrapped in the calm demeanor of a wise sage.
Tokenomika i analiza cenowa Matrix (MATRIX)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Matrix (MATRIX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Matrix (MATRIX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Matrix (MATRIX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów MATRIX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów MATRIX.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszMATRIX tokenomikę, poznaj cenę tokena MATRIXna żywo!
