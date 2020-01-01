Poznaj tokenomikę MASQ (MASQ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MASQ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MASQ (MASQ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MASQ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika MASQ (MASQ) Odkryj kluczowe informacje o MASQ (MASQ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o MASQ (MASQ)

MASQ is a complete open source ecosystem for internet freedom

Oficjalna strona internetowa: https://masqbrowser.com/

Tokenomika i analiza cenowa MASQ (MASQ)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MASQ (MASQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 1.97M
Całkowita podaż: $ 37.50M
Podaż w obiegu: $ 34.38M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.15M
Historyczne maksimum: $ 0.736361
Historyczne minimum: $ 0.02136501
Aktualna cena: $ 0.057482

Tokenomika MASQ (MASQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki MASQ (MASQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MASQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MASQ.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.