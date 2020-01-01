Poznaj tokenomikę Marutaro (MARU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MARU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Marutaro (MARU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MARU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Marutaro (MARU) Marutaro is one of the most beloved and famous Shiba Inu dogs on the internet, known for his cheerful demeanor, photogenic appearance, and massive social media presence. He hails from Japan and gained fame primarily through Twitter and Instagram, where his owner regularly shares adorable photos and videos of him in various settings and costumes. With millions of followers, Marutaro has become a symbol of the Shiba Inu breed's charm and the internet's fascination with wholesome, meme-worthy animal content. Oficjalna strona internetowa: https://marueth.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Marutaro (MARU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Marutaro (MARU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 80.71K Całkowita podaż: $ 420.69M Podaż w obiegu: $ 420.69M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 80.71K Historyczne maksimum: $ 0.00334656 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00019185 Tokenomika Marutaro (MARU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Marutaro (MARU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MARU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MARU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMARU tokenomikę, poznaj cenę tokena MARUna żywo! Prognoza ceny MARU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MARU? Nasza strona z prognozami cen MARU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MARU już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.