Poznaj tokenomikę MANIFEST (MANIFEST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MANIFEST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MANIFEST (MANIFEST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MANIFEST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / MANIFEST (MANIFEST) / Tokenomika / Tokenomika MANIFEST (MANIFEST) Odkryj kluczowe informacje o MANIFEST (MANIFEST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o MANIFEST (MANIFEST) MANIFEST on Sui is the first true movement coin. A mission, ritual, and culture coin combined. Its soul mission is to reach a $69 per token | $69B market cap. More than a meme, MANIFEST proves belief turns into and action turns into freedom at scale. Every buy, every post, every holder is part of the ritual. MANIFEST is powered by the Triple Engine: - Structure: A digital asset treasury company (MISSION 69B CAPITAL) fueling weekly buybacks using yield generated on Sui. - Belief: Ritual (the 3/6/9 framework turning conviction into daily action), - Culture: Brand (merch + culture fueling adoption and buybacks) MANIFEST aligns structure, culture, and conviction into one loop. $69B is just the rally point. The mission is infinite. Believe. Act. Freedom. That’s MANIFEST. MANIFEST on Sui is the first true movement coin. A mission, ritual, and culture coin combined. Its soul mission is to reach a $69 per token | $69B market cap. More than a meme, MANIFEST proves belief turns into and action turns into freedom at scale. Every buy, every post, every holder is part of the ritual. MANIFEST is powered by the Triple Engine: Structure: A digital asset treasury company (MISSION 69B CAPITAL) fueling weekly buybacks using yield generated on Sui.

Belief: Ritual (the 3/6/9 framework turning conviction into daily action),

Culture: Brand (merch + culture fueling adoption and buybacks) MANIFEST aligns structure, culture, and conviction into one loop. $69B is just the rally point. The mission is infinite. Believe. Act. Freedom. That’s MANIFEST. Oficjalna strona internetowa: https://blast.fun/meme/0x915cd839f2c87144466c91347c89de81cacce00a61ee5513109c4ce23ed58b13 Kup MANIFEST teraz! Tokenomika i analiza cenowa MANIFEST (MANIFEST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MANIFEST (MANIFEST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Całkowita podaż: $ 813.58M $ 813.58M $ 813.58M Podaż w obiegu: $ 813.58M $ 813.58M $ 813.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Historyczne maksimum: $ 0.00584477 $ 0.00584477 $ 0.00584477 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00311435 $ 0.00311435 $ 0.00311435 Dowiedz się więcej o cenie MANIFEST (MANIFEST) Tokenomika MANIFEST (MANIFEST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MANIFEST (MANIFEST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MANIFEST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MANIFEST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMANIFEST tokenomikę, poznaj cenę tokena MANIFESTna żywo! Prognoza ceny MANIFEST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MANIFEST? Nasza strona z prognozami cen MANIFEST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MANIFEST już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.