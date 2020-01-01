Poznaj tokenomikę Maha (MAHA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MAHA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Maha (MAHA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MAHA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Maha (MAHA) MAHA (previously known as MahaDAO) is a decentralized collective founded in 2020, building at the intersection of money, culture, and community. MAHA have pioneered innovations in stablecoins, decentralized governance, and incentive design. Today, we're powering **WAGMIE**, a social network for internet culture — where anyone can launch tokens, build communities, and own the value they create. The $MAHA token serves as the core asset driving this ecosystem forward. MAHA (previously known as MahaDAO) is a decentralized collective founded in 2020, building at the intersection of money, culture, and community. MAHA have pioneered innovations in stablecoins, decentralized governance, and incentive design. Today, we're powering WAGMIE, a social network for internet culture — where anyone can launch tokens, build communities, and own the value they create. The $MAHA token serves as the core asset driving this ecosystem forward. Oficjalna strona internetowa: https://maha.xyz/ Biała księga: https://gitbooks.maha.xyz/wagmie Tokenomika i analiza cenowa Maha (MAHA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Maha (MAHA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Całkowita podaż: $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M Podaż w obiegu: $ 6.43M $ 6.43M $ 6.43M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Historyczne maksimum: $ 25.15 $ 25.15 $ 25.15 Historyczne minimum: $ 0.204028 $ 0.204028 $ 0.204028 Aktualna cena: $ 0.218377 $ 0.218377 $ 0.218377 Tokenomika Maha (MAHA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Maha (MAHA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAHA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAHA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.