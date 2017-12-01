Poznaj tokenomikę Lympo (LYM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LYM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Lympo (LYM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LYM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Lympo (LYM) / Tokenomika / Tokenomika Lympo (LYM) Odkryj kluczowe informacje o Lympo (LYM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Lympo (LYM) Lympo is a sports and health ecosystem powered by priceless user-generated and user-controlled data which can help generate exponential returns for industry stakeholders and users alike. Lympo has collected more than $5,500,000.00 in first 7 days of its token pre-sale. We are backed by the biggest block-chain names such as Sonic Zhang, Bill Angelidis, Antanas Guoga and others. Oficjalna strona internetowa: https://lympo.io/ Biała księga: https://lympo.io/wp-content/uploads/2017/12/whitepaper.pdf?v5 Kup LYM teraz! Tokenomika i analiza cenowa Lympo (LYM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lympo (LYM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 207.10K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 843.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 245.52K Historyczne maksimum: $ 0.142061 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00024552 Dowiedz się więcej o cenie Lympo (LYM) Tokenomika Lympo (LYM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lympo (LYM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LYM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LYM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLYM tokenomikę, poznaj cenę tokena LYMna żywo! Prognoza ceny LYM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LYM? Nasza strona z prognozami cen LYM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LYM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.