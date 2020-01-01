Poznaj tokenomikę LunaChow (LUCHOW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LUCHOW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę LunaChow (LUCHOW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LUCHOW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / LunaChow (LUCHOW) / Tokenomika / Tokenomika LunaChow (LUCHOW) Odkryj kluczowe informacje o LunaChow (LUCHOW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o LunaChow (LUCHOW) LunaChow (LUCHOW) is a decentralized ERC20 token on the Ethereum network. The token was inspired by Shiba Inu and Dogecoin. It is 100% community-driven. The token was launched with a unique aggressive burn structure. The team burned 99.9% of the total initial supply. No ICO, Private sale and zero team allocation. Oficjalna strona internetowa: https://lunachow.com Tokenomika i analiza cenowa LunaChow (LUCHOW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LunaChow (LUCHOW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 435.95K Całkowita podaż: $ 1.00T Podaż w obiegu: $ 999.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 436.38K Historyczne maksimum: $ 0.00000433 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika LunaChow (LUCHOW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LunaChow (LUCHOW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LUCHOW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LUCHOW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.