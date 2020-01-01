Poznaj tokenomikę Luce Dog (SANTINO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SANTINO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Luce Dog (SANTINO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SANTINO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Luce Dog (SANTINO) / Tokenomika / Tokenomika Luce Dog (SANTINO) Odkryj kluczowe informacje o Luce Dog (SANTINO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Luce Dog (SANTINO) Luce Dog is an innovative meme token that combines the fun and excitement of meme culture with the potential for community-driven growth in the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Luce Dog aims to create a vibrant ecosystem where holders can participate in unique events, rewards, and social initiatives. With a focus on building a strong community, Luce Dog leverages the power of memes to spread awareness and drive adoption, making it not just a token, but a movement. Join us on our journey to unleash the playful spirit of crypto with Luce Dog! Oficjalna strona internetowa: https://lucedog.com/ Biała księga: https://lucedog.com/ Kup SANTINO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Luce Dog (SANTINO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Luce Dog (SANTINO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.91K $ 20.91K $ 20.91K Całkowita podaż: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Podaż w obiegu: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.91K $ 20.91K $ 20.91K Historyczne maksimum: $ 0.00454277 $ 0.00454277 $ 0.00454277 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Luce Dog (SANTINO) Tokenomika Luce Dog (SANTINO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Luce Dog (SANTINO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SANTINO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SANTINO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSANTINO tokenomikę, poznaj cenę tokena SANTINOna żywo! Prognoza ceny SANTINO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SANTINO? Nasza strona z prognozami cen SANTINO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SANTINO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.