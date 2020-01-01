Tokenomika Low Quality Cat (LQC)

Odkryj kluczowe informacje o Low Quality Cat (LQC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Low Quality Cat (LQC)

The origin of the low quality cat remains surrounded in lore and mystery.

Taken with 0.1MP on one of the first commercially available digital cameras, the true identity of the cat to this day remains unknown.

However, it has since been immortalized on the blockchain forever in the form of $LQC and is celebrated by a cult following and lovers of genuine low quality everywhere.

The community has burned 45% of the supply. The memes are endless.

Oficjalna strona internetowa:
http://lowqualitycat.xyz/

Tokenomika i analiza cenowa Low Quality Cat (LQC)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Low Quality Cat (LQC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 143.90K
$ 143.90K
Całkowita podaż:
$ 497.74M
$ 497.74M
Podaż w obiegu:
$ 497.74M
$ 497.74M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 143.90K
$ 143.90K
Historyczne maksimum:
$ 0.00630254
$ 0.00630254
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.0002891
$ 0.0002891

Tokenomika Low Quality Cat (LQC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Low Quality Cat (LQC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów LQC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów LQC.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszLQC tokenomikę, poznaj cenę tokena LQCna żywo!

Prognoza ceny LQC

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LQC? Nasza strona z prognozami cen LQC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.