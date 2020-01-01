Poznaj tokenomikę Lossless (LSS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LSS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Lossless (LSS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LSS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Lossless (LSS) Odkryj kluczowe informacje o Lossless (LSS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Lossless (LSS) Lossless - hack mitigation tool for token creators. Lossless Protocol freezes fraudulent transaction based on a set of fraud identification parameters and returns stolen funds back to the owner's account. Oficjalna strona internetowa: https://lossless.io/ Tokenomika i analiza cenowa Lossless (LSS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lossless (LSS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 271.03K Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 86.08M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 314.88K Historyczne maksimum: $ 2.61 Historyczne minimum: $ 0.00319917 Aktualna cena: $ 0.0031558 Tokenomika Lossless (LSS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lossless (LSS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LSS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LSS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLSS tokenomikę, poznaj cenę tokena LSSna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.