Tokenomika Looter (LOOTER) Odkryj kluczowe informacje o Looter (LOOTER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Looter (LOOTER) Looter is a multi-chain suite of trading tools. You name it, MEV protected transactions, lighting fast sniping - we've got it all. Oficjalna strona internetowa: https://www.looter.ai Biała księga: https://docs.looter.ai/introduction/greetings-from-looter Tokenomika i analiza cenowa Looter (LOOTER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Looter (LOOTER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 280.49K Całkowita podaż: $ 67.23M Podaż w obiegu: $ 19.38M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 972.83K Historyczne maksimum: $ 0.056655 Historyczne minimum: $ 0.00521656 Aktualna cena: $ 0.01447018 Tokenomika Looter (LOOTER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Looter (LOOTER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LOOTER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LOOTER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLOOTER tokenomikę, poznaj cenę tokena LOOTERna żywo! Prognoza ceny LOOTER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LOOTER? Nasza strona z prognozami cen LOOTER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LOOTER już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.