Informacje o LOK (LOK) LOK is a meme token on Avalanche network for the Loksmith DAO. Jon Lok is a blue cat who has been wrongly accused of crypto crimes, he must now work with his allies to find out who framed him and clear his name. We pride the Loksmith project on its deep storyline and lore. We utilize the NFTs, AI trading, and Bridge Fees to bolster the token price. We have a large dedicated community on the Avalanche network and with in the Arena App. Oficjalna strona internetowa: https://loksmith.io Biała księga: https://loksmith.io/info/ Tokenomika i analiza cenowa LOK (LOK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LOK (LOK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 62.71K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 62.71K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika LOK (LOK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LOK (LOK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LOK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LOK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.