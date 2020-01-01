Poznaj tokenomikę Loan Protocol (LOAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LOAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Loan Protocol (LOAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LOAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Loan Protocol (LOAN) / Tokenomika / Tokenomika Loan Protocol (LOAN) Odkryj kluczowe informacje o Loan Protocol (LOAN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Loan Protocol (LOAN) Oficjalna strona internetowa: https://lending.metalx.com/ Biała księga: https://lending.docs.metalx.com Kup LOAN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Loan Protocol (LOAN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Loan Protocol (LOAN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.85M $ 30.85M $ 30.85M Całkowita podaż: $ 102.75B $ 102.75B $ 102.75B Podaż w obiegu: $ 27.28B $ 27.28B $ 27.28B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 116.18M $ 116.18M $ 116.18M Historyczne maksimum: $ 0.00278796 $ 0.00278796 $ 0.00278796 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00113075 $ 0.00113075 $ 0.00113075 Dowiedz się więcej o cenie Loan Protocol (LOAN) Tokenomika Loan Protocol (LOAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Loan Protocol (LOAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LOAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LOAN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLOAN tokenomikę, poznaj cenę tokena LOANna żywo! Prognoza ceny LOAN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LOAN? Nasza strona z prognozami cen LOAN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LOAN już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.