Giełda MEXC / Cena krypto / Liqwid Finance (LQ) / Tokenomika / Tokenomika Liqwid Finance (LQ) Odkryj kluczowe informacje o Liqwid Finance (LQ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Liqwid Finance (LQ) Liqwid is an algorithmic and non-custodial liquidity protocol for earning interest on supplied assets and borrowing Cardano native assets. Users of the protocol can interact with money markets implemented as a set of pooled liquidity smart contracts. Users supply assets (a lender) when they call the market contract's mint function and borrow against their supplied assets as collateral (a borrower) when they call the borrow contract. The Liqwid DAO Token LQ unlocks voting power for protocol users to participate in the protocol's decentralized governance and when staked is used as a reserve asset generating two layers of yield for LQ stakers (liquidation profit and percent of total revenue). Oficjalna strona internetowa: https://www.liqwid.finance/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1-UDRdjcN8sWtsir0gwcb7KMTvQOFbtII/view Tokenomika i analiza cenowa Liqwid Finance (LQ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Liqwid Finance (LQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 60.58M Całkowita podaż: $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 20.21M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 62.94M Historyczne maksimum: $ 125.74 Historyczne minimum: $ 0.0000031 Aktualna cena: $ 2.99 Tokenomika Liqwid Finance (LQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Liqwid Finance (LQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LQ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLQ tokenomikę, poznaj cenę tokena LQna żywo! Prognoza ceny LQ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LQ? Nasza strona z prognozami cen LQ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LQ już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.