Giełda MEXC / Cena krypto / LiquidLayer (LILA) / Tokenomika / Tokenomika LiquidLayer (LILA) Odkryj kluczowe informacje o LiquidLayer (LILA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o LiquidLayer (LILA) LiquidLayer is a highly scalable PoW blockchain with integrated Liquid-Staking-Derivative Bridge. (https://app.uniswap.org/swap?outputCurrency=0x96aDD417293a49E80f024734e96CFd8b355bCc14) LiquidLayer advances PoW blockchains with EVM compatibility and trilemma solutions. Its unique LSD bridge transfers funds from Ethereum, leveraging DeFi instead of merely locking assets, enabling users to earn APY on bridged assets. The future of Proof-of-Work is now. Oficjalna strona internetowa: https://www.liquidlayer.network Biała księga: https://docs.liquidlayer.network/ Kup LILA teraz! Tokenomika i analiza cenowa LiquidLayer (LILA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LiquidLayer (LILA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.54K Całkowita podaż: $ 8.00M Podaż w obiegu: $ 6.25M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 53.17K Historyczne maksimum: $ 1.95 Historyczne minimum: $ 0.00118103 Aktualna cena: $ 0.00664566 Dowiedz się więcej o cenie LiquidLayer (LILA) Tokenomika LiquidLayer (LILA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LiquidLayer (LILA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LILA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LILA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLILA tokenomikę, poznaj cenę tokena LILAna żywo! Prognoza ceny LILA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LILA? Nasza strona z prognozami cen LILA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LILA już teraz!