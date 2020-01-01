Poznaj tokenomikę LIQ Protocol (LIQ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LIQ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę LIQ Protocol (LIQ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LIQ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / LIQ Protocol (LIQ) / Tokenomika / Tokenomika LIQ Protocol (LIQ) Odkryj kluczowe informacje o LIQ Protocol (LIQ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o LIQ Protocol (LIQ) A decentralized on-chain liquidation engine built for Serum DEX margin markets on the Solana network Oficjalna strona internetowa: https://liqsolana.com/ Tokenomika i analiza cenowa LIQ Protocol (LIQ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LIQ Protocol (LIQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.29K Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 30.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 64.32K Historyczne maksimum: $ 4.38 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00063405 Dowiedz się więcej o cenie LIQ Protocol (LIQ) Tokenomika LIQ Protocol (LIQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LIQ Protocol (LIQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LIQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LIQ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLIQ tokenomikę, poznaj cenę tokena LIQna żywo! Prognoza ceny LIQ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LIQ? Nasza strona z prognozami cen LIQ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LIQ już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.