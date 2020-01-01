Poznaj tokenomikę Lexicon (LEXICON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LEXICON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Lexicon (LEXICON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LEXICON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Lexicon (LEXICON) / Tokenomika / Tokenomika Lexicon (LEXICON) Odkryj kluczowe informacje o Lexicon (LEXICON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Lexicon (LEXICON) Lexicon is a DeFAI token that includes an AI agent framework. The project also has its own products, each meant to help people manage digital assets in simpler ways. The AI agent looks at market data, finds possible risks, and gives suggestions to make the system work better. It doesn't remove human control, but offers real-time advice and support. The framework is built to be clear and secure. The team checks the code through audits and regular updates, aiming to catch problems early. They encourage community members—developers, researchers, and token holders—to give feedback, suggest upgrades, and build new tools. By mixing AI with DeFi, Lexicon wants to keep up with changes in the market and give users a more direct, helpful approach to handling their assets. Oficjalna strona internetowa: https://lexicon.chat Kup LEXICON teraz! Tokenomika i analiza cenowa Lexicon (LEXICON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lexicon (LEXICON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 65.35K Całkowita podaż: $ 999.63M Podaż w obiegu: $ 999.63M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 65.35K Historyczne maksimum: $ 0.00881268 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Lexicon (LEXICON) Tokenomika Lexicon (LEXICON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lexicon (LEXICON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LEXICON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LEXICON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLEXICON tokenomikę, poznaj cenę tokena LEXICONna żywo! Prognoza ceny LEXICON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LEXICON? Nasza strona z prognozami cen LEXICON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LEXICON już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.