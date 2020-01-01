Poznaj tokenomikę LaunchTokenBot (CAPO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CAPO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę LaunchTokenBot (CAPO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CAPO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / LaunchTokenBot (CAPO) / Tokenomika / Tokenomika LaunchTokenBot (CAPO) Odkryj kluczowe informacje o LaunchTokenBot (CAPO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o LaunchTokenBot (CAPO) Capo is a token launcher bot on X. It deploys tokens on Beliefs.social on Base blockchain. Beliefs has the most flexible and sophisticated features to launch and grow tokens. Max buys, no snipers, tipping infrastructure, airdrop to wallets and social profiles, radio to chat with the community, and much more. Capo as an AI bot will evolve and we want to explore building an AI agent around the persona that will perform actions onchain and entertain users. Oficjalna strona internetowa: https://x.com/launchtokenbot Kup CAPO teraz! Tokenomika i analiza cenowa LaunchTokenBot (CAPO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LaunchTokenBot (CAPO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18,38K Całkowita podaż: $ 969,87M Podaż w obiegu: $ 969,87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18,38K Historyczne maksimum: $ 0,00398438 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie LaunchTokenBot (CAPO) Tokenomika LaunchTokenBot (CAPO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LaunchTokenBot (CAPO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CAPO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CAPO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCAPO tokenomikę, poznaj cenę tokena CAPOna żywo! Prognoza ceny CAPO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CAPO? Nasza strona z prognozami cen CAPO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CAPO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.