Giełda MEXC / Cena krypto / Larva Lads (LAD) / Tokenomika / Tokenomika Larva Lads (LAD) Odkryj kluczowe informacje o Larva Lads (LAD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Larva Lads (LAD) OG CryptoPunk meme on the Base blockchain. Released for free in 2021 by @lantonmills, Larva Lads are an homage to Larva Labs and reimagine the CryptoPunks as cute little wormlike characters. Ladcoin - $LAD is a memecoin run by the community with no intrinsic value or expectation of financial return. We're just a bunch of steady lads - deploying more memes. $LAD was fairly launched by clanker, an autonomous agent on farcaster enabling users to deploy memecoins for free. Oficjalna strona internetowa: https://ladcoin.fun/ Kup LAD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Larva Lads (LAD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Larva Lads (LAD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 64.38K $ 64.38K $ 64.38K Całkowita podaż: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B Podaż w obiegu: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 64.38K $ 64.38K $ 64.38K Historyczne maksimum: $ 0.00000506 $ 0.00000506 $ 0.00000506 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Larva Lads (LAD) Tokenomika Larva Lads (LAD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Larva Lads (LAD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LAD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LAD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLAD tokenomikę, poznaj cenę tokena LADna żywo! Prognoza ceny LAD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LAD? Nasza strona z prognozami cen LAD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LAD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.