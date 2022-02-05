Poznaj tokenomikę Kylacoin (KCN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KCN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kylacoin (KCN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KCN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Kylacoin (KCN) / Tokenomika / Tokenomika Kylacoin (KCN) Odkryj kluczowe informacje o Kylacoin (KCN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Kylacoin (KCN) What is Kylacoin Kylacoin is a layer 1 blockchain ecosystem with a store of value that promotes scalability and interoperability. What makes Kylacoin unique? Kylacoin promotes scalability and interoperability with a block time of 60 seconds, guaranteeing transactions, and the most secure hash algorithm, SHA3d. Kylacoin was started with a fair launch, no premine, and no ICO. History of your project. The development of Kylacoin started in December 2021, and the chain started working on February 5, 2022. Right after that, we announced the project on Bitcointalk. What's next for your project? We're going to develop lite wallets for mobile and other platforms, and we're going to develop a token system on the chain with the help of a strong scripting language. Oficjalna strona internetowa: https://kylacoin.com/ Biała księga: https://kylacoin.com/kylacoin_whitepaper.pdf Kup KCN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Kylacoin (KCN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kylacoin (KCN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 59.85K $ 59.85K $ 59.85K Całkowita podaż: $ 21.00K $ 21.00K $ 21.00K Podaż w obiegu: $ 7.48K $ 7.48K $ 7.48K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 168.06K $ 168.06K $ 168.06K Historyczne maksimum: $ 584.81 $ 584.81 $ 584.81 Historyczne minimum: $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 Aktualna cena: $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 Dowiedz się więcej o cenie Kylacoin (KCN) Tokenomika Kylacoin (KCN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kylacoin (KCN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KCN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KCN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKCN tokenomikę, poznaj cenę tokena KCNna żywo! Prognoza ceny KCN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KCN? Nasza strona z prognozami cen KCN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KCN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.