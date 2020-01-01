Poznaj tokenomikę ktoshi (KTOSHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KTOSHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ktoshi (KTOSHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KTOSHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ktoshi (KTOSHI) / Tokenomika / Tokenomika ktoshi (KTOSHI) Odkryj kluczowe informacje o ktoshi (KTOSHI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ktoshi (KTOSHI) Ktoshi is a community-driven meme token inspired by The pseudonymous creator of Bitcoin, Satoshi Nakamoto & the Kadena blockchain. Launched in Aug 2024, the project aims to embrace the lighthearted Camaraderie and humorous side of cryptocurrency by creating a token centered around internet culture and community engagement. Rather than focusing on complex use cases or utility, ktoshi is built around the idea of shared fun and cultural relevance. Ktoshi is a community-driven meme token inspired by The pseudonymous creator of Bitcoin, Satoshi Nakamoto & the Kadena blockchain. Launched in Aug 2024, the project aims to embrace the lighthearted Camaraderie and humorous side of cryptocurrency by creating a token centered around internet culture and community engagement. Rather than focusing on complex use cases or utility, ktoshi is built around the idea of shared fun and cultural relevance. Oficjalna strona internetowa: https://ktoshi.com/ Kup KTOSHI teraz! Tokenomika i analiza cenowa ktoshi (KTOSHI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ktoshi (KTOSHI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 329.65K $ 329.65K $ 329.65K Całkowita podaż: $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T Podaż w obiegu: $ 7.10T $ 7.10T $ 7.10T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 974.91K $ 974.91K $ 974.91K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie ktoshi (KTOSHI) Tokenomika ktoshi (KTOSHI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ktoshi (KTOSHI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KTOSHI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KTOSHI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKTOSHI tokenomikę, poznaj cenę tokena KTOSHIna żywo! Prognoza ceny KTOSHI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KTOSHI? Nasza strona z prognozami cen KTOSHI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KTOSHI już teraz!