Poznaj tokenomikę Kryptokrona (XKR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XKR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Kryptokrona (XKR) / Tokenomika / Tokenomika Kryptokrona (XKR) Odkryj kluczowe informacje o Kryptokrona (XKR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Kryptokrona (XKR) Kryptokrona exists to secure and simplify our future economic system. Sending and receiving money should not be expensive or slow. We work with open source code that allows you to be involved and improve the money of the future. Oficjalna strona internetowa: https://kryptokrona.se/en/home/ Kup XKR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Kryptokrona (XKR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kryptokrona (XKR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 640.69K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 608.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.05M Historyczne maksimum: $ 0.292784 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00105211 Dowiedz się więcej o cenie Kryptokrona (XKR) Tokenomika Kryptokrona (XKR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kryptokrona (XKR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XKR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XKR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXKR tokenomikę, poznaj cenę tokena XKRna żywo! Prognoza ceny XKR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XKR? Nasza strona z prognozami cen XKR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XKR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.