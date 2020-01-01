Poznaj tokenomikę Kitsune ($KIT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $KIT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kitsune ($KIT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $KIT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Kitsune ($KIT) Agent Kitsune is the Agentic commerce framework of the future, powered by Raposa Coffee Co using Griffain. Create buy orders for Raposa Coffee, and more products soon. Agentic commerce will be the future, and Agent Kitsune will lead the charge. Powered by Raposa Coffee Co, an IRL business, born on Solana. Raposa has been the premium specialty coffee of web-3, hosting events and partnering with companies and brands like Solana, Kraken, Coinbase, Magic Eden, and more. Agent Kitsune is the Agentic commerce framework of the future, powered by Raposa Coffee Co using Griffain. Create buy orders for Raposa Coffee, and more products soon. Agentic commerce will be the future, and Agent Kitsune will lead the charge. Powered by Raposa Coffee Co, an IRL business, born on Solana. Raposa has been the premium specialty coffee of web-3, hosting events and partnering with companies and brands like Solana, Kraken, Coinbase, Magic Eden, and more. Oficjalna strona internetowa: https://griffain.com/agents/kitsune Kup $KIT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Kitsune ($KIT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kitsune ($KIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 165.67K $ 165.67K $ 165.67K Całkowita podaż: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Podaż w obiegu: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 165.67K $ 165.67K $ 165.67K Historyczne maksimum: $ 0.01480124 $ 0.01480124 $ 0.01480124 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00016583 $ 0.00016583 $ 0.00016583 Dowiedz się więcej o cenie Kitsune ($KIT) Tokenomika Kitsune ($KIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kitsune ($KIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $KIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $KIT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$KIT tokenomikę, poznaj cenę tokena $KITna żywo! Prognoza ceny $KIT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $KIT? Nasza strona z prognozami cen $KIT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $KIT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.