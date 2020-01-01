Poznaj tokenomikę KingdomX (KT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę KingdomX (KT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / KingdomX (KT) / Tokenomika / Tokenomika KingdomX (KT) Odkryj kluczowe informacje o KingdomX (KT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o KingdomX (KT) KingdomX is a metaverse medieval game designed around gamefi protocol. Gamers and stakers are able to build, collect, mint, compete, and earn through our deflationary KingsLanding Protocol. Our double trifold mechanics (Repu - Hero - KT) or (Mint - burn - reward) is designed to project the game engine into a long-term moon ride. Oficjalna strona internetowa: https://kingdomx.co/ Biała księga: https://kingdomx.co/KingdomX%20Whitepaper.pdf Kup KT teraz! Tokenomika i analiza cenowa KingdomX (KT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KingdomX (KT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 80.66K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 319.63M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 252.35K Historyczne maksimum: $ 0.072587 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00025242 Dowiedz się więcej o cenie KingdomX (KT) Tokenomika KingdomX (KT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KingdomX (KT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKT tokenomikę, poznaj cenę tokena KTna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.