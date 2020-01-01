Poznaj tokenomikę KIM Token (KIM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KIM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę KIM Token (KIM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KIM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / KIM Token (KIM) / Tokenomika / Tokenomika KIM Token (KIM) Odkryj kluczowe informacje o KIM Token (KIM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o KIM Token (KIM) Kim has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Kim moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a custom approach that prioritizes the community and ecosystem. By leveraging Mode's unique approach to sequencer fee sharing, Kim is able to provide projects with greater incentives. Oficjalna strona internetowa: https://www.kim.exchange/ Biała księga: https://docs.kim.exchange/ Tokenomika i analiza cenowa KIM Token (KIM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KIM Token (KIM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 411.68K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 411.68K Historyczne maksimum: $ 0.04177886 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00041168 Dowiedz się więcej o cenie KIM Token (KIM) Tokenomika KIM Token (KIM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KIM Token (KIM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KIM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KIM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKIM tokenomikę, poznaj cenę tokena KIMna żywo! Prognoza ceny KIM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KIM? Nasza strona z prognozami cen KIM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KIM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.