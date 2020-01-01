Poznaj tokenomikę Kibble (KIBBLE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KIBBLE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kibble (KIBBLE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KIBBLE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Kibble (KIBBLE) / Tokenomika / Tokenomika Kibble (KIBBLE) Odkryj kluczowe informacje o Kibble (KIBBLE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Kibble (KIBBLE) Cat.town is a Idle game built on a custom Smart Contract on Base. Cat.town is backed by the Kibble token to give players an in-game currency to use to buy accessories for their cats as well as buy special items within the game. Oficjalna strona internetowa: https://cat.town Kup KIBBLE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Kibble (KIBBLE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kibble (KIBBLE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 611.71K Całkowita podaż: $ 338.48M Podaż w obiegu: $ 177.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.17M Historyczne maksimum: $ 0.051158 Historyczne minimum: $ 0.0030904 Aktualna cena: $ 0.00345572 Dowiedz się więcej o cenie Kibble (KIBBLE) Tokenomika Kibble (KIBBLE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kibble (KIBBLE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KIBBLE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KIBBLE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKIBBLE tokenomikę, poznaj cenę tokena KIBBLEna żywo! Prognoza ceny KIBBLE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KIBBLE? Nasza strona z prognozami cen KIBBLE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KIBBLE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.