Poznaj tokenomikę khaokheowzoo (KHEOWZOO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KHEOWZOO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę khaokheowzoo (KHEOWZOO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KHEOWZOO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / khaokheowzoo (KHEOWZOO) / Tokenomika / Tokenomika khaokheowzoo (KHEOWZOO) Odkryj kluczowe informacje o khaokheowzoo (KHEOWZOO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o khaokheowzoo (KHEOWZOO) kheowzoo是全球首个华语社区推动的CTO龙头项目。社区坚持长期主义建设，反对当下恶性PVP对meme文化的侵害。 以打造加密世界和谐共荣的文化家园为主旨，社区致力于“给所有流浪动物提供一个家，给所有无家可归的meme holder提供一个家”。我们呼唤广大热爱和平、热心建构文化社区的meme爱好者加入。 kheowzoo CTO: Home of Meme Animals! Led by a Chinese team as a CTO project, kheowzoo gives every meme animal a home and provides a place for crypto players tired of endless PVP. kheowzoo is the world's first CTO leading project promoted by the Chinese community. The community adheres to long-term construction and opposes the current vicious PVP infringement on meme culture. With the purpose of creating a cultural home for harmony and co-prosperity in the crypto world, the community is committed to "providing a home for all stray animals and a home for all homeless meme holders." We call on meme lovers who love peace and are enthusiastic about building cultural communities to join us. kheowzoo是全球首个华语社区推动的CTO龙头项目。社区坚持长期主义建设，反对当下恶性PVP对meme文化的侵害。 以打造加密世界和谐共荣的文化家园为主旨，社区致力于“给所有流浪动物提供一个家，给所有无家可归的meme holder提供一个家”。我们呼唤广大热爱和平、热心建构文化社区的meme爱好者加入。 kheowzoo CTO: Home of Meme Animals! Led by a Chinese team as a CTO project, kheowzoo gives every meme animal a home and provides a place for crypto players tired of endless PVP. kheowzoo is the world's first CTO leading project promoted by the Chinese community. The community adheres to long-term construction and opposes the current vicious PVP infringement on meme culture. With the purpose of creating a cultural home for harmony and co-prosperity in the crypto world, the community is committed to "providing a home for all stray animals and a home for all homeless meme holders." We call on meme lovers who love peace and are enthusiastic about building cultural communities to join us. Oficjalna strona internetowa: https://kheowzoo.io/ Kup KHEOWZOO teraz! Tokenomika i analiza cenowa khaokheowzoo (KHEOWZOO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla khaokheowzoo (KHEOWZOO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 63.15K $ 63.15K $ 63.15K Całkowita podaż: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Podaż w obiegu: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 63.15K $ 63.15K $ 63.15K Historyczne maksimum: $ 0.01220061 $ 0.01220061 $ 0.01220061 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie khaokheowzoo (KHEOWZOO) Tokenomika khaokheowzoo (KHEOWZOO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki khaokheowzoo (KHEOWZOO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KHEOWZOO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KHEOWZOO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKHEOWZOO tokenomikę, poznaj cenę tokena KHEOWZOOna żywo! Prognoza ceny KHEOWZOO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KHEOWZOO? Nasza strona z prognozami cen KHEOWZOO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KHEOWZOO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.