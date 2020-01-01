Poznaj tokenomikę Kepler (AVIA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AVIA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kepler (AVIA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AVIA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Kepler (AVIA) AVIA is the native token of an innovative project developed by Kepler, a company specializing in the aeronautics sector. This project aims to modernize and optimize the value chains of the aerospace industry through blockchain-based solutions. AVIA is designed to facilitate transactions, enhance traceability, and improve operational efficiency within this ecosystem. Leveraging decentralized technologies, the project seeks to provide greater transparency and improved connectivity for stakeholders in the aeronautics industry. Oficjalna strona internetowa: https://www.keplerdigitals.io/ Biała księga: https://kepler-digitals.gitbook.io/kepler-digitals-white-paper Tokenomika i analiza cenowa Kepler (AVIA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kepler (AVIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.78M Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 99.61M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.80M Historyczne maksimum: $ 0.353967 Historyczne minimum: $ 0.03432404 Aktualna cena: $ 0.03798051 Tokenomika Kepler (AVIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kepler (AVIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AVIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AVIA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.