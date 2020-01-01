Poznaj tokenomikę Kenshi (KNS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KNS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kenshi (KNS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KNS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Kenshi (KNS) / Tokenomika / Tokenomika Kenshi (KNS) Odkryj kluczowe informacje o Kenshi (KNS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Kenshi (KNS) Kenshi delivers a versatile and user-friendly platform for crafting tailor-made blockchain solutions. Featuring the Kenshi Deep Index, the Kenshi Custom Oracle Network, the Kenshi Blockchain IoT SDK, and a low-code ecosystem, Kenshi facilitates seamless interaction between Web 2.0 and Web 3.0 data. Kenshi delivers a versatile and user-friendly platform for crafting tailor-made blockchain solutions. Featuring the Kenshi Deep Index, the Kenshi Custom Oracle Network, the Kenshi Blockchain IoT SDK, and a low-code ecosystem, Kenshi facilitates seamless interaction between Web 2.0 and Web 3.0 data. Oficjalna strona internetowa: https://kenshi.io Biała księga: https://kenshi.io/docs Kup KNS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Kenshi (KNS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kenshi (KNS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 860.00M $ 860.00M $ 860.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Historyczne maksimum: $ 0.058945 $ 0.058945 $ 0.058945 Historyczne minimum: $ 0.00102435 $ 0.00102435 $ 0.00102435 Aktualna cena: $ 0.00151328 $ 0.00151328 $ 0.00151328 Dowiedz się więcej o cenie Kenshi (KNS) Tokenomika Kenshi (KNS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kenshi (KNS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KNS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KNS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKNS tokenomikę, poznaj cenę tokena KNSna żywo! Prognoza ceny KNS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KNS? Nasza strona z prognozami cen KNS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KNS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.