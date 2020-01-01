Poznaj tokenomikę Kensei (KENSEI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KENSEI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kensei (KENSEI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KENSEI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Kensei (KENSEI) $KENSEI is a community-driven meme token born from the passion and dedication of original Shido holders. Rooted in the principles of Honor and Precision, $KENSEI represents a united force working toward the continued growth of the Shido ecosystem. Honor: A steadfast commitment to the community's shared vision. Precision: Focused, purposeful action toward a singular objective. More than just a meme token, $KENSEI embodies the spirit of a collective on the "Sword Path" — a journey defined by strength, loyalty, and unwavering purpose. It's a symbol of determination and unity, driven by a growing community of modern-day warriors ready to shape the future together. Oficjalna strona internetowa: https://kenseishido.xyz Biała księga: https://github.com/kenseishido/docs/blob/main/KENSEI_WHITEPAPERV3.pdf Tokenomika i analiza cenowa Kensei (KENSEI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kensei (KENSEI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 743.30K Całkowita podaż: $ 44.99B Podaż w obiegu: $ 44.99B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 743.30K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Kensei (KENSEI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kensei (KENSEI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KENSEI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KENSEI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.